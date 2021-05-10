إيران تستدعي السفير العراقي

2021/05/10 | 15:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، السفير العراقي في طهران وسلمته رسالة احتجاج على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن المدير العام لوزارة الخارجية دعا إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية من قبل الحكومة العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1963 في أعقاب "هجوم متمردين على القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء".

وأكد سفير العراق أن حكومة العراق بصفتها الحكومة المضيفة ملتزمة بضمان أمن وسلامة البعثات.

وأضرم محتجون النيران مساء الأحد، بمحيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، التي شهدت حادثة اغتيال الناشط إيهاب الوزني.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تجمع العشرات من المحتجين بمحيط المبنى، وإضرام النيران بالإطارات، وبكرفانات الحراسة التابعة للقنصلية.

PUKmedia الخارجية الايرانية

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