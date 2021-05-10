النجف.. حماية الآثار والتراث تتسلم 54 قطعة أثرية و33 مسكوكة

2021/05/10 | 15:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الاثنين، تسلم قسم حماية الآثار والتراث بالمحافظة 54 قطعة أثرية و33 مسكوكة، من قبل أحد المواطنين.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارز قسم حماية شرطة الآثار، وبالبتنسيق مع مفتشية آثار محافظة النجف، وبأشراف مباشر من قبل مدير القسم توجهت إلى قضاء المشخاب ولقاء أحد المواطنين الذي بلّغ عن عثوره على قطع أثرية عددها 54 متنوعة الاشكال منها نحاسية وخزفيه حيث يدل هذا العمل مدى التعاون المستمر بين المواطنين وقسم حماية الاثار في شرطة النجف".

وأهابت بالمواطنين عند العثور على قطع أثرية، "الاتصال بالخط الساخن 104 والإبلاغ عن وجودها".

PUKmedia مديرية شرطة النجف

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