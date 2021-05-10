حقوق الانسان تكشف عدد محاولات الاغتيال التي استهدفت ناشطين وإعلاميين منذ انطلاق التظاهرات

2021/05/10 | 15:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الاثنين، عدد محاولات الاغتيال التي استهدفت ناشطين وإعلاميين ومدونين منذ انطلاق التظاهرات في عموم المحافظات.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (10 أيار 2021)، إنه "نحذر من الانحدار في منزلق خطير للبلد في حال استمرار مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تستهدف الكلمة الحرة".

وأضاف، أن "محاولة اغتيال الإعلامي أحمد حسن في محافظة الديوانية هي محاولة وحشية تستهدف اسكات الكلمة الحرة وتكميم الافواه وإشاعة الفوضى وخلط الأوراق واخذ البلاد للمجهول".

وتابع، أن "٨٩ حالة ومحاولة اغتيال حصلت منذ انطلاق التظاهرات في عموم محافظات العراق، استهدفت ناشطين واعلامين ومدونين".

وأشار الغراوي إلى أنه "ندين هذه الجريمة النكراء ونطالب الحكومة والقوات الأمنية باخذ دورها بحماية الناشطين والاعلاميين والكشف عن الجهات التي تقف وراء مسلسل الاغتيالات وتقديمهم للعدالة".

N.A

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