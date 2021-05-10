2021/05/10 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليمان_جبران سليمان جبران : البقيعة مثالا!ما سمعتُ أو قرأتُ مرّة ما يجري في القدس، في"الشيح جرّاح" يعني، إلّا عدتُ بخيالي إلى قريتي، إلى مكان ولادتي ومنشئي، إلى البقيعة في الشمال.



في الماضي، أيّام الانتداب يعني، سكن ألبقيعة، بل في حارتنا ذاتها، كما كتبتُ عن طفولتي يوما، أربع طوائف، "في اللذة والنعيم": يهود، عائلة الزيناتي الملاصقة لبيتنا، ومسلمون، ومسيحيّون من طوائف مختلفة، ودروز.



في نسبة تصاعديّة! ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البقيعة مثالا! - سليمان جبران) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البقيعة مثالا! - سليمان جبران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).