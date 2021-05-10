الخطيئة الأولى واللعنة الأبدية - عباس علي العلي

2021/05/10 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الخطيئة في الدين المسيحي تعريفا وتحديدا هي كل الأفعال المادية التي تنتهك القواعد الأخلاقية والقوانين الالهية والقوانين العامة ومنها خرق الوصايا العشر بشكل رئيسي لأنها عماد المفهوم الأخلاقي التعبدي في العهد القديم الملزم لأتباعها، ومفهوم الخطيئة أيضاَ ومن جانب أخر تشير إلى الأفعال الحسية السيئة (السلوك البشري النفسي) والمنفور منها مثل ممارسة الفكر السيء أو الخوض في ما لا يتوافق أصلا مع العقيدة والش ......





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