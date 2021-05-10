الرشيد ينشر تعليمات جديدة خاصة بقروض الموظف المفصول

2021/05/10 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، تعليمات جديدة خاصة بسُلَف وقروض الموظف (المعزول أو المفصول).

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعليمات جديدة صدرت بشأن تحويل السلف والقروض على الراتب التقاعدي للموظف المعزول أو المفصول"، مبيناً أن "من بين الشروط أن يكون لديه براءة ذمة من المصرف وراتب تقاعدي".

وأضاف أن "الموظف المعني مطالب بتقديم (رهن عقار) مع كفيل وكمبيالة إذا كان مبلغ القرض أكثر من 20 مليون دينار وكفيلين وكمبيالة إذا كان مبلغ القرض أقل من 20 مليون دينار على أن يتمَّ في كلتا الحالتين احالة المتبقي من القرض على الراتب التقاعدي بشرط أن تكون خدمته كافية لإحالته على التقاعد وحسب التعليمات".

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