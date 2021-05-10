الركابي يعلن إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهرين مع المكافأة

2021/05/10 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير العمل عادل الركابي، الاثنين، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهرين مع المكافأة.

وذكر الركابي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهرَي آيار وحزيران من العام ٢٠٢١ ابتداءً من مساء يوم الاثنين الموافق ١٠-٥-٢٠٢١".

وأضاف الركابي أن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها مع مكافأة قدرها ١٠٠ ألف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل شهر".

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