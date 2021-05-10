المصادقة على تعيينات الدفعة 2019 _2020 للمشمولين بقانون التدرُّج الطبيّ

2021/05/10 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صادق مجلس الخدمة الاتحادي، الاثنين، على تعيينات الدفعة 2019 _2020 للمشمولين بقانون التدرج الطبي.

وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادية محمود التميمي في تصريح للتفلزيون الرسمي وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الخدمة الاتحادي صادق على تعيينات الدفعة 2019 _2020 للمشمولين بقانون التدرج الطبي المادة /1 من قانون رقم 6 لسنة 2000 الفقرة ثالثاً ورابعاً".

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