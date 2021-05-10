الوزير يعلن عن مكافأة.. إطلاق رواتب العمال المتقاعدين في بغداد والمحافظات

2021/05/10 | 16:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الوزير موعد إطلاق الرواتب

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن وزير العمل عادل الركابي، الإثنين، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهرين مع المكافأة.

وقال الركابي في بيان، 10 آيار/مايو، إنّ "رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهرَي آيار وحزيران من العام 2021 ستصف ابتداءً من مساء اليوم".

وأضاف الركابي، أنّ "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها مع مكافأة قدرها 100 ألف دينار بواقع 50 ألف دينار لكل شهر".

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