الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن في الديوانية

2021/05/10 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني

==============القوات الأمنية في محافظة الديوانية، تواصل جهودها المكثفة للبحث عن العناصر الإرهابية التي حاولت اغتيال الزميل أحمد حسن مراسل قناة الفرات الفضائية، ويستمر العمل الدؤب بالجهد الميداني والاستخباري والتحقيقي من أجل الوصول إلى المنفذين لهذا الفعل الإجرامي، حيث شرعت الاجهزة الأمنية المختصة ساعة حصول هذه المحاولة الغاشمة بجمع الأدلة والمعلومات وتوحيد جهودها للكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.==================١٠ آيار ٢٠٢١

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