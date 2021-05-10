المصادقة على تعيينات المشمولين بقانون المهن الطبية

2021/05/10 | 16:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، بياناً بشأن المصادقة على تعيين الوجبة الثانية للمشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية.وذكر المجلس في بيان، أنه “صادق مجلس الخدمة اليوم الاثنين على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية”.وأضاف، أن “المصادقة شملت المشمولين بالفقرة الثالثة والرابعة من المادة (١) لقانون التدرج الطبي لخريجين ٢٠١٩-٢٠٢٠ […]

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