مرشح للانتخابات الرئاسية يدعو خامنئي لأن يكون اختيار المرشد عبر صناديق الاقتراع

2021/05/10 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مصطفى تاج زادة أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الى اجراء إصلاحات في منصب المرشد وجعله منصبا مؤقتا.

ووجه تاج زاده الذي عمل مساعدا لوزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وجه رسالة الى المرشد علي خامني طالبه فيها مجلس مراجعة الدستور لـتصحيح نواقصه، بما في ذلك موضوع جعل حكم المرشد الأعلى مؤقتًا، فضلا عن إعادة النظر في مبدأ ولاية الفقيه المطلقة، مطالبًا بـجعل بقاء المرشد في السلطة مؤقتًا وأن يكون توليه عبر صناديق الاقتراع.

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