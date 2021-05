سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق: الجناة يتحدون الدولة ويرهبون المجتمع العراقي

2021/05/10 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث عمليات الاغتيال التي يتعرض لها ناشطون وصحفيون في العراق.

وقال هوث في تغريدة على تويتر إن الجناة والقتلة يتحدون الدولة ويهددون ويرهبون المجتمع العراقي ويخربون المسار السياسي للبلاد بأسرها، مطالبا بمساءلة مرتكبي عمليات الاغتيال وتقديمهم الى العدالة.

Insisting on accountability for murders like that of Ihab Al-Wazni is not a hollow call.



Killers challenge the state, threaten and bully Iraqi society, and sabotage the political course of the entire country.

— Martin Huth 🇪🇺 🇮🇶 (@EUAmbIraq) May 10, 2021

