الحكمة يتهم جهات داخلية وخارجية بالوقوف وراء عمليات الاغتيال في العراق

2021/05/10 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم جهات داخلية وخارجية بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي تطال الناشطين والإعلاميين في البلاد من دون تسمية تلك الجهات.

وقال النائب عن التيار علي البديري إن عمليات الاغتيال والاختطاف تدار بشكل ممنهج مدروس لتحقيق اهداف معينة حيث تقف جهات داخلية وخارجية وراء هذه العمليات مضيفا أن هذه الاعمال لا تجري بشكل فردي وانما من قبل عناصر في عصابات تنتمي لجهات معينة بهدف خلق انفلات أمني لعرقلة اجراء الانتخابات النيابية نتيجة رغبة تلك الجهات ببقاء الفوضى في البلاد لضمان استمرارها بالسيطرة على موارد الدولة.

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