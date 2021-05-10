2021/05/10 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن جمع الأدلة والمعلومات للقبض على منفذي محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن في الديوانية.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القوات الأمنية في محافظة الديوانية، تواصل جهودها المكثفة للبحث عن العناصر الإرهابية التي حاولت مراسل قناة الفرات الفضائية، حيث يستمر العمل الدؤب بالجهد الميداني والاستخباري والتحقيقي من أجل الوصول إلى المنفذين لهذا الفعل الإجرامي".

واضافت ان "الاجهزة الأمنية المختصة شرعت ساعة حصول هذه المحاولة الغاشمة بجمع الأدلة والمعلومات وتوحيد جهودها للكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تعلن جمع الأدلة والمعلومات للقبض على منفذي محاولة اغتيال أحمد حسن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تعلن جمع الأدلة والمعلومات للقبض على منفذي محاولة اغتيال أحمد حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).