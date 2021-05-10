الكولونيل ويل ديفس: الدعم المالي واللوجستي مستمر للبيشمركة

2021/05/10 | 16:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، ان قوات التحالف الدولي سلمت وجبة جديدة من المساعدات المالية واللوجستية لقوات البيشمركة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، ان المستشار العسكري للتحالف في اقليم كوردستان الكولونيل ويل ديفس اعلن اليوم، انه وعلى مدى خمس سنوات الماضية، فان قوات الحالف قدمت مساعدات ودعم مالي ولوجستي لوزارة البيشمركة.

واوضح ديفس، بحسب بيان الوزارة، ان تلك المساعدات تاتي في اطار برنامج التدريب وتسليح البيشمركة للقضاء على ارهابيي داعش في اقليم كوردستان والعراق.

واشار الى ان المساعدات مكونة من مبلغ مالي للرواتب الشهرية للبيشمركة في ألوية المشاة بوزارة البيشمركة واسلحة وذخائر ومعداة للقتال.

واضاف الكولونيل ديفس، ان الهدف من تلك المساعدات تقوية امكانات القوات لمواجهة الارهابيين، وهذه عملية مستمرة وان قوات التحالف مستمرة في ذلك وتريد تقديم المساعدات والتعاون بألوية المشاة لوزارة البيشمركة.

وفي هذا الصدد، قال مدير قسم التموين العسكري بوزارة البيشمركة العميد الركن امير كريم خورشيد، انهم ينظرون بعين الاهمية الى تلك المساعدات من التحالف لوزارة البيشمركة.

واضاف، ان التنسيق بين البيشمركة وقوات التحالف مهم وضروري لمجابهة ارهابيي داعش.

من جانبه، قال نائب مدير التموين العسكري المقدم فرمان زراري، ان اي مساعدات تصل وزارة البيشمركة من قبل التحالف الدولي تمت صياغتها وفق خريطة وخطط مناسبة بامر وزارة البيشمركة ويتم توزيعها من قبل مديرية التموين العسكرية على الالوية والوحدات العسكرية للوزارة.

PUKmedia

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