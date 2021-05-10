الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير الى 4.5%

2021/05/10 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، رفع نسبة الفائدة لحسابات التوفير الخاصة للمواطنين لتصبح 4.5 بالمئة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "انطلاقاً مع سياسة المصرف الهادفة الى تعظيم الايرادات من أجل جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على ادّخار أموالهم بدلاً من اكتنازها في المنازل فقد قرر المصرف زيادة نسبة الفائدة على حسابات التوفير إلى 4.5 بالمئة".

ودعا المواطنين إلى "إيداع أموالهم في المصرف والاستفادة من تلك الخدمة المقدمة لهم".

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