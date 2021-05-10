2021/05/10 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص روت عائلة المراسل التلفزيوني، أحمد حسن، تفاصيل حادثة محاولة اغتيال الأخير، بطلق ناري في منطقة الرأس، والتي تعرض لها فجر اليوم الإثنين، في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية .حيدر الغزالي، شقيق المراسل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلة المراسل أحمد حسن تروي لـ”المركز الخبري” تفاصيل محاولة اغتياله المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة المراسل أحمد حسن تروي لـ”المركز الخبري” تفاصيل محاولة اغتياله) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة المراسل أحمد حسن تروي لـ”المركز الخبري” تفاصيل محاولة اغتياله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).