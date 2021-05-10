نحو 5 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك في العراق

2021/05/10 | 16:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 1.11 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 5 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 10 آيار/مايو، وتضمن تسجيل نحو 5 آلاف إصابة، و29 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6200 حالة تماثل للشفاء بمعدل 90.5%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 90 ألف شخص، 543 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 15800 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 14 ألف شخص.

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