الصحة العراقية تسجل 4902 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/10 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان إن "الكوادر الصحية سجلت 4902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 6237 مصابين إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 29 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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