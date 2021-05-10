الصحة تدعو المواطنين الى عدم اجراء الزيارات وإقامة الحفلات خلال أيام عيد الفطر

2021/05/10 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة والبيئة العراقيين الى عدم ِ القيام بزياراتٍ أو إقامةِ الحفلات او ارتيادِ المولات خلال أيام عيد الفطر لتجنبِ ازدياد بؤر انتشار الوباء.

وقال المدير العام للصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير إن الوضعَ الوبائي في العراق لا يزال خطيرا نتيجة اكتظاظ المستشفيات واقسام العناية المركزة بالمصابين، مشيرا الى أن الحظرَ الشاملَ المفروضَ خلال أيام العيد لن يكون كافيا لوحده في حال عدم ِ التزام المواطنين بالإجراءاتِ الوقائية ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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