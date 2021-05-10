2021/05/10 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الإثنين، من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة في ناحية العباسية في محافظة النجف الأشرف.وقالت وزارة الداخلية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ 450 دونم حنطة في النجف من الحرق نتيجة تماس كهربائي المركز الخبري الوطني.

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