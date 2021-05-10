الإعلام الأمني تعلن جمع الأدلة والمعلومات للقبض على منفذي محاولة اغتيال أحمد حسن

2021/05/10 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، جمع الأدلة والمعلومات للقبض على منفذي محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن في الديوانية.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية في محافظة الديوانية، تواصل جهودها المكثفة للبحث عن العناصر الإرهابية التي حاولت اغتيال مراسل قناة الفرات الفضائية، حيث يستمر العمل الدؤوب بالجهد الميداني والاستخباري والتحقيقي من أجل الوصول إلى المنفذين لهذا الفعل الإجرامي".وأضافت، أن "الأجهزة الأمنية المختصة شرعت ساعة حصول هذه المحاولة الغاشمة بجمع الأدلة والمعلومات وتوحيد جهودها للكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

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