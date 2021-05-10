برلماني يرجح عدم مصادقة البرلمان على قرارات اللجنة الوزارية بشأن فاجعة ابن الخطيب

2021/05/10 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية النائب جواد الموسوي، اليوم الاثنين، يرجح عدم مصادقة البرلمان على قرارات اللجنة التحقيقية الوزارية المشكلة بخصوص موضوع حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال الموسوي في بيان صحفي، ان “قرارات اللجنة التحقيقية الوزارية المشكلة بخصوص موضوع حريق مستشفى ابن الخطيب غير عادلة وغير مهنية ولم تتطرق الى الاخفاقات والملاحظات المسجلة بخصوص اداء وعلاقة وزارة الداخلية ووزارة المالية وجهات اخرى بالحادث”.

واضاف ان “تلك الامور جميعا تجعلنا نرجح عدم موافقة او مصادقة مجلس النواب عليها خلال جلساته القادمة بعد عيد الفطر المبارك“.

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