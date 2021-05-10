مصرع واصابة اربعة اشخاص في حادث على طريق تكية-السليمانية

2021/05/10 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه واصيب ثلاثة اخرين بجروح في حادث مروري على طريق تكية-السليمانية.

وقالت مديرية صحة جمجمال في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان حادثا مروريا وقع اليوم الاثنين على طريق تكية-السليمانية، ادى الى مصرع شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح تم نقلهم الى مركز طوارئ جمجمال، وبسبب ان اصابة اثنين منهم كانت بليغة تم نقلهما الى السليمانية.

ووفق المعلومات التي تحصل عليها PUKmedia، فان الحادث وقع بين سيارتين احداها حكومية.

PUKmedia خاص

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