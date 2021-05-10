بعد اجراء عملية جراحية.. اخر تطورات الحالة الصحية للأعلامي 'احمد حسن'

2021/05/10 | 16:49 - المصدر: NRT عربية

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اعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية، الاثنين، اجراء عملية جراحية ناجحة للإعلامي "احمد حسن" ونقله الى العناية المركزة تحت المراقبة.

وقال اعلام المستشفى في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (10 أيار 2021)، انه "اجرى فريق طبي متخصص في مستشفى جراحة الجملة العصبية عملية طارئة للإعلامي احمد حسن تم خلالها رفع جزء من عظم الجمجمة وازالة ورفع النزف تحت وداخل الدماغ وتحت الام القاسية والام العنكوبتية وبين الدماغ والام الجافية وحول الى العناية المركزة".

وذكر مدير المستشفى سمير حميد الدلفي، ان "المريض حول الى طوارئ مستشفانا من مستشفى الديوانية وهو بحالة خطرة جدا".

واضاف الدلفي، انه "بعد اجراء الفحوصات السريرية والمفراس تبين اصابته بطلق ناري في منطقة الراس نقل الى اثرها الى صالة العمليات"، واوضح ان "فريقا طبيا متخصصا برئاسة محمد رشاد الجواهري تمكن خلالها من القيام بعدة اجراءات بعملية معقدة في خطوة اولى لإنقاذ المصاب".

من جانبه قال رئيس الفريق الطبي اخصائي جراحة الدماغ والفقرات محمد رشاد الجواهري، انه "تم تشخيص وجود مدخل ومخرج للمقذوف الناري الذي اصابه ما تسببه له بنزف في اماكن عديدة بالدماغ"، مبينا، انه "تم رفع النزف من تحت وداخل الدماغ وتحت الام القاسية وتحت الام العنكبوتية وبين الدماغ والام الجافية لمنع الضغط على المناطق الحساسة في الدماغ وتكللت العملية بالنجاح ونقل على اثرها الى العناية المركزة تحت المراقبة".

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