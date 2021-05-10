2021/05/10 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لانتقادات لاذعة، بعد الخسارة الساحقة في عقر داره أمام ميلان (0-3)، أمس الأحد، في لقاء الجولة 35 من الدوري الإيطالي.وخاض رونالدو واحدة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة ايطالية تمنح رونالدو أسوأ تقييم في مباراة يوفنتس وميلان المركز الخبري الوطني.

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