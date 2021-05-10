النجف: إنقاذ 450 دونم حنطة من حريق كبير (صور)

2021/05/10 | 16:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سيطرت فرق الدفاع المدني، الاثنين، على حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة في النجف نتيجة تماس كهربائي.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايار 2021)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة في ناحية العباسية في محافظة النجف نتيجة تماس كهربائي داخل عجلة نوع كيا حمل احترقت واحرقت الحقل بادئ الامر".

واضاف البيان ان "الفرق طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران المشتعلة داخل الحقل ومنعت اتساعها، وانقذت 450 دونما لمحصول الحنطة، فيما بلغت المساحة المحترقة 40 دونما فقط دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في الحقل المحترق".

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