 الوضع في القدس.. الجيش الإسرائيلي يعلن قرارات أمنية

2021/05/10 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تعليق مناورات "عربات النار" وتركيز العمل على احتواء الوضع الأمني في القدس، وفق ما أفاد به مراسل الحرة.

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