2021/05/10 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، عن جريمة قتل بعد ثلاث ساعات من وقوعها في الكوفة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد حدوث جريمة قتل تعرض لها منتسب في شرطة حماية احد القضاة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة محافظة النجف اللواء فائق فليح الفرعون ومدير مكافحة إجرام النجف وضباط ومنتسبي مكتب مكافحة اجرام الكوفة وبعد ثلاث ساعات تم التوصل إلى تحديد هوية الفاعل ولامور تحقيقية ولاستكمال كافة الإجراءات القانونية تم التأخر في إعلان كشف الجريمة".

وبينت أن "الجريمة كانت جنائية بحتة ولا تتعلق بمكان عمل المنتسب أو بسبب وضيفته وإنما بدوافع جنائية"، مشيرة إلى أنه "تم احالة الجناة للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف جريمة قتل بعد ساعات قليلة من وقوعها في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف جريمة قتل بعد ساعات قليلة من وقوعها في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).