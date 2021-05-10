وسائل حماية وصياغة العقد الاجتماعي السوري الجديد - ناهد بدوية

2021/05/10 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناهد_بدوية بُذلت حتى الآن كثير من الجهود السورية الضرورية لصياغة بنود العقد الاجتماعي الذي سوف نحتاج إليه في سورية الجديدة.



لكننا لم ندرس كفاية كيفية صياغته وكيفية حمايته.



كي لا يعيد التاريخ نفسه ويضعه العسكر، أو أي قوة أخرى، على الرفّ.



مشكلتنا السورية لم تنشأ من عدم وجود دستور سوري، بل نشأت من كونه كان دائمًا نصًّا معطلًا تراكم عليه الغبار.



لم ندرس كفاية الكيفية التي ستتم صياغته عبرها، وطبيعة الأطراف التي س ......





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