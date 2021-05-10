فداحة التحدي وهزال الاستجابة - مصطفى مجدي الجمال

2021/05/10 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_مجدي_الجمال هل حانت لحظة الاعتراف بالحقيقة؟ أم ستظل المنصات الرسمية والإعلامية تلف وتدور لتغمي عيون وأفهام الشعب عن الأعداء الحقيقيين للشعب وللأمة المصرية؟ أكان لا بد أن تنزلق مصر إلى هذا المنزلق الخطير جدا حتى تنتبه القيادة وكل القوى السياسية المصرية لوجود تحدٍ جسيم لبقاء أمة ظلت موحدة لآلاف السنين؟أليس مكشوفا تماما الآن أكثر من أي وقت مضى (حتى أكثر من الخمسينات والستينات حين خاضت الدولة المصرية صراع ......





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