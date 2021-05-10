2021/05/10 | 17:13 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 10 مايو 2021 | 05:11 مساءً

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انقاذ 450 دونم حنطة من النيران في النجف..والدفاع المدني يكشف عن خسائر

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، انقاذ 450 دونم حنطة من النيران في النجف الاشرف، فيما كشفت عن خسارة 40 دونم اخرى.



وذكرت المديرية في بيان عن" سيطرة مفارزها في اخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة في ناحية العباسية منطقة الحيدرية التابعة الى محافظة النجف الأشرف"، معللة سبب ذلك" نتيجة تماس كهربائي داخل عجلة نوع كيا حمل احترقت واحرقت الحقل بادئ الامر".



واوضحت" حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران المشتعلة داخل الحقل ومنعت اتساع الحادث وانقذت 450 دونم لمحصول الحنطة فيما بلغت المساحة المحترقة 40 دونم فقط دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في الحقل المحترق".

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