وزير الداخلية يعقد اجتماعا أمنيا موسعا في كركوك

2021/05/10 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي القيادات الامنية في كركوك وتشكيلات وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون والتواصل لتعزيز الامن وتحقيق الاستقرار لمواطني المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤس الغانمي اجتماعا في قيادة المقر المتقدم بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعدد من القيادات الأمنية، حيث أوعز الغانمي بدعم جميع الخطوات التي تعزز القانون وتعمل على محاربة الارهاب وعصابات الجريمة ومكافحة المخدرات، مؤكدا ان أمن المواطن وكركوك خط أحمر، وهو ما يتطلب التضحية والابتعاد عن المجاملة في الملف الأمني.

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