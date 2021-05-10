2021/05/10 | 17:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الكهرباء: نعمل بشكل جدي على تنويع مصادر الطاقة واعتماد مشاريع الربط والطاقة الشمسية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:15

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