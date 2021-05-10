بالوثائق.. محافظتان تطالبان بتخفيف إجراءات الحظر الشامل

2021/05/10 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، ومحافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، باستثناء محافظتهما من الحظر الشامل.في مايلي نص الوثائق:

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