جمع الأدلة للقبض على منفذي محاولة اغتيال صحافي في الديوانية

2021/05/10 | 17:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، جمع الأدلة والمعلومات للقبض على منفذي محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن في الديوانية.

وجاء في بيان للمفوضية يوم الاثنين، ان "القوات الأمنية في محافظة الديوانية، تواصل جهودها المكثفة للبحث عن العناصر الإرهابية التي حاولت اغتيال مراسل قناة الفرات الفضائية، حيث يستمر العمل الدؤوب بالجهد الميداني والاستخباري والتحقيقي من أجل الوصول إلى المنفذين لهذا الفعل الإجرامي".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية المختصة شرعت ساعة حصول هذه المحاولة الغاشمة بجمع الأدلة والمعلومات وتوحيد جهودها للكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

PUKmedia

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