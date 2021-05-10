الصحة النيابية: البرلمان لن يوافق على نتائج التحقيق حول “ابن الخطيب” لهذه الاسباب

2021/05/10 | 17:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عدّ مقرر لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، الاثنين، قرارات لجنة التحقيق الحكومية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب “غير عادلة ولا مهنية”، فيما رجح عدم مصادقة البرلمان عليها.وقال الموسوي في بيان، إن “قرارات اللجنة التحقيقية الوزارية المشكلة بخصوص موضوع حريق مستشفى ابن الخطيب غير عادلة وغير مهنية، ولم تتطرق الى الاخفاقات والملاحظات المسجلة […]

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