وفد الاتحاد الأوروبي في العراق يصدر بياناً حول الحكم القضائي ضد 5 ناشطين بكردستان

2021/05/10 | 17:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعرب الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في العراق، الاثنين، عن قلقها بشان قرار محكمة النقض في اقليم كردستان العراق الاخير بدعم الحكم بالسجن ضد خمسة صحفيين وناشطين.

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وذكر وفد الاتحاد الاوروبي بالاتفاق مع رؤساء البعثات في العراق، وفق بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايار 2021)، ان "وفد الاتحاد والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق يعرب عن قلقها بشان قرار محكمة النقض في اقليم كردستان العراق الاخير بدعم الحكم بالسجن ضد خمسة صحفيين وناشطين".

واضاف البيان ان "حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في محاكمة عادلة هما مكونات اساسية للمجتمعات الديمقراطية، وتمكين المؤسسات الشفافة والمساءلة والحكم الرشيد.



يؤثر هذا الحكم سلبا على مساحة الاصوات المعارضة في KRI وعلى قدرة اعضاء الصحافة على الابلاغ دون خوف من الانتقام او القيود التعسفية".

وتابع البيان انه "يلاحظ وفد الاتحاد الاوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق بقلق الاشارات الواردة في الحكم بشان الاتصالات بين المتهمين والسفارات الاجنبية، بما في ذلك القنصلية الالمانية العامة في اربيل ، ويذكر ان التبادلات المنتظمة مع المجتمع المدني هي جزء لا يتجزا من اعمال التمثيل الدبلوماسي في جميع انحاء العالم".

ودعا وفد الاتحاد الاوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق "حكومة اقليم كردستان للوفاء الكامل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وفي الاجراءات القانونية الواجبة، وضمان التمتع الكامل بحرية التعبير والحرية الصحفية".

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