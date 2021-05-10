بغداد وأوسلو.. وضع الإحداثيات الجديدة للمشاركة بصناعة مستقبل الطاقة في العراق

2021/05/10 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير الكهرباء ماجد الامارة، اليوم الإثنين، مع سفيرة النرويج في العراق تون إليزابيث آليرش وضع أسس التعاون التنموي في مجال الطاقة المتجددة بين البلدين.وقال إعلام الوزارة في بيان تلقاه “المركز […]

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وضع الإحداثيات الجديدة للمشاركة بصناعة مستقبل الطاقة في العراق المركز الخبري الوطني.

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