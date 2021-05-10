2021/05/10 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه سيعلق تدريبا رئيسيا مؤقتا للتركيز على احتياجات عملياته.وكان الجيش الإسرائيلي، بدأ أمس الأحد، إجراء أكبر مناورة في تاريخه، والتي تحاكي شهرا من حرب شاملة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق تدريباته: استعدادا لسيناريوهات التصعيد المركز الخبري الوطني.

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