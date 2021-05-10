رغم اشتداد معارك مأرب.. السكان مصممون على الاحتفال بالعيد

2021/05/10 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزدحم أسواق مدينة مأرب في شمال اليمن بمواطنين خرجوا لشراء الحلويات والملابس استعدادا لاستقبال عيد الفطر هذا الأسبوع، على الرغم من اشتداد القتال بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين.

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