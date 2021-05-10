تصريح للناطق باسم القائد العام بشأن قوات التحالف الدولي والفراغات الأمنية

2021/05/10 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، تشكيل لجان بشأن جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي، فيما لفت إلى تنفيذ عمليات في مناطق الفراغات الأمنية مع حرس الإقليم لضرب الإرهاب.وقال رسول في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك تنسيقا مع حرس الاقليم لملء الفراغات بين خط صد قوات حرس الاقليم وقوات الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى أنه "من خلال معلومات استخباراتية تم تنفيذ عدة عمليات في هذه المناطق".وأضاف، أن "العمل مستمر في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية في تلك المناطق ونطمح مستقبلا لإنهاء هذه الفراغات".وبشأن جدولة انسحاب التحالف الدولي، أكد رسول أنه "تم تشكيل لجان فنية تعمل على عقد عدة اجتماعات بشأن ذلك"، مشيرا الى "أننا نجحنا من خلال الحوار الاستراتيجي بتحويل قوات التحالف الدولي من قتالية الى تدريبية".وأشار رسول الى "الحاجة للتدريب والتسليح والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية دون طلب الحاجة لأي مقاتل من التحالف لأن ذلك يصب في استكمال بناء قدرات القوات المسلحة العراقية"، موضحا أن "الحوار مستمر ويتضمن نتائج إيجابية".

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