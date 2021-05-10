اللواء رسول: تنفيذ عمليات لضرب الإرهاب بمناطق الفراغات الأمنية

2021/05/10 | 17:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، تشكيل لجان بشأن جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي، فيما لفت إلى تنفيذ عمليات في مناطق الفراغات الأمنية مع حرس الإقليم لضرب الإرهاب.وقال رسول بحسب الاعلام الرسمي، إن “هناك تنسيقا مع حرس الاقليم لملء الفراغات بين خط صد قوات حرس الاقليم وقوات الحكومة […]

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