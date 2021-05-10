2021/05/10 | 17:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ملؤه الأسى من السفارة الإيرانية: إيران لم ولن تطلب اغتيال العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/10 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان ملؤه الأسى من السفارة الإيرانية: إيران لم ولن تطلب اغتيال العراقيين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان ملؤه الأسى من السفارة الإيرانية: إيران لم ولن تطلب اغتيال العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).