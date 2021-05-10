سروط: ستزداد حالات الاستهداف بسبب قرب الانتخابات وعدم الكشف عن الجناة

2021/05/10 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس سروط ان المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في عمليات القتل والاغتيال.

وعزا سروط ازياد حالات الاستهداف في الفترة المقبلة الى قرب موعد الانتخابات وعدم الكشف عن الجناة، وهو ما يمثل عاملا مساعدا للقتلة للاستمرار بجرائمهم، مضيفا ان العوامل السياسية والخلافات الشخصية وحتى العشائرية يمكن ان تستفيد من حالة الضعف الأمني في حين قال سروط ان البرلمان سيطالب باستضافة الوزراء الامنيين للوقوف على الخلل وازدياد حالات الاغتيال.

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