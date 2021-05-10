الدفاع المدني: إنقاذ 450 دونماً من الحنطة إثر حريق في النجف

2021/05/10 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إنقاذ 450 دونماً من الحنطة إثر حريق في محافظة النجف الأشرف.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة في ناحية العباسية منطقة الحيدرية التابعة الى محافظة النجف الأشرف، نتيجة تماس كهربائي داخل عجلة نوع كيا حمل احترقت وأحرقت الحقل بادئ الامر".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني، طوقت وعزلت النيران المشتعلة داخل الحقل ومنعت اتساعها، وأنقذت 450 دونماً لمحصول الحنطة".وبين، أن "المساحة المحترقة بلغت 40 دونماً فقط دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في الحقل المحترق".واع/

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