علماء يوصون بمنع استخدام لقاحين لكورونا

2021/05/10 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت لجنة خبراء شكلتها الحكومة النرويجية لتقييم لقاحات “كوفيد 19″، اليوم الاثنين، إنه يجب التخلي عن لقاحين منها بشكل كامل، بسبب مخاطر الآثار الجانبية النادرة والخطيرة.

وأعلن العلماء توصيتهم بالتوقف عن استخدام لقاحي “أسترازينيكا” و”جونسون آند جونسون”، لكن من أجل تجنب التباطؤ في حملة التطعيم، أوصت اللجنة بضرورة إتاحة اللقاحين للأشخاص على أساس تطوعي.

وقال رئيس اللجنة لارس فورلاند إنهم “لم يوصوا باستخدام لقاحات ناقلات الفيروس الغدي في برنامج التحصين الوطني”، مبينا “هذا بالطبع بسبب الآثار الجانبية الخطيرة التي لوحظت في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تم حقنهم بهذه اللقاحات”.

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