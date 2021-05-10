أسباب تفاوت سعر الذهب في اسواق اقليم كوردستان؟

2021/05/10 | 17:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم صاغة السليمانية دلير طاهر، انه رغم ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية، فانه يتم شراء الذهب باسعار اقل من المواطنين في اسواق اقليم كوردستان.

وقال طاهر لـ PUKmedia اليوم الاثنين، ان هناك عدة اسباب اثرت على تفاوت سعر الذهب بين سعر البيع والشراء، منها ارتفاع اجور النقل، حيث كان في السابق من 400 الى 500 دولار امريكي، الا انه الان بين 1200 الى 1400 دولار امريكي.

واضاف طاهر، ان النقطة الاخرى تعود الى قرار الحكومة الاتحادية، حيث وفق هذا القانون تم منع نقل الذهب عن طريق مطارات اقليم كوردستان وهذا الامر اثر على انخفاض طلب الصاغة على شراء الذهب والاعتماد على البيع فقط.

واشار الى ان سعر بيع مثقال الذهب الان عيار 21 في الاسواق 386 الف دينار وما فوق وسعر الشراء اقل من 373 الف دينار، في وقت كان التفاوت في سعر الشراء والبيع في السابق 4 الى 6 آلاف دينار عراقي.

PUKmedia آراز رسول

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