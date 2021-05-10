النجف تعلن إغلاق المدينة أمام الزائرين خلال عيد الفطر

2021/05/10 | 17:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، إغلاق المدينة أمام الزائرين خلال عيد الفطر المبارك.وقال الناطق الرسمي لقيادة شرطة النجف المقدم الحقوقي مقداد الموسوي في بيان مقتضب، إنه “تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستكون مدينة النجف الأشرف مغلقة أمام الزائرين خلال فترة الحظر وعطلة عيد الفطر المبارك مع شديد الاعتذار […]

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